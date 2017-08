HoB - Releasetermin und frische Infos zum Action-Adventure

Wonder Russell, Runic Games:



Die Welt ist ein Puzzle - Ihr habt bereits beeindruckendes Ingame Material des Landes gesehen und wie die Welt über der mechanischen Tiefe an seinen Platz einrastet. Aber wusstet ihr, dass dies auf die gesamte Welt von Hob zutrifft? Wälder, Dungeons, Wiesen und Gebiete, die wir super geheim gehalten haben, können nur zugänglich werden, wenn ihr diese Teile der Welt anhebt oder aktiviert. Ihr wollt einen Hinweis auf eine der unangekündigten Zonen, die ihr entdecken werdet? Schaut euch unseren obigen Release Trailer unbedingt bis zum Ende an, aber wir warnen euch… Spoiler!



Seid ihr wirklich die ersten? - Während eurer Reise werdet ihr in der Welt Bruchstücke von Schwertern sammeln und könnt eure Waffe verbessern.Aber woher ihr diese bekommt, könnte spannender sein als die Frage nach dem "Wie". Überall auf der Welt verteilt befinden sich gefallene Soldaten – verhüllte Figuren mit einer Silhouette, die ganz anders ist als eure, niederknieend unter einer Patina, die sich über die Jahre gebildet hat, und Rost. Um euch herum sind die Ruinen einer Zivilisation, was ist also mit diesen gefallenen Soldaten geschehen? Und könnte das im Zusammenhang mit euch stehen? Ihr werdet das Spiel spielen müssen, um dieses Geheimnis zu lüften!



Die Welt ist wirklich neutral - Von zuckenden violetten Krallen gefährlicher Lebewesen über die majestätischen Pferde, die durch die Ebene traben, die Welt wimmelt nur so vor lauter Leben. Doch nichts ist von Natur aus gut oder böse. Stattdessen sind alle Formen in einem darwinistischen Kampf um das Überleben der eigenen Spezies gefangen. Manche Wesen versuchen vielleicht, euch zu fressen, andere könnten eure Freunde sein. Wie passt ihr in diese Welt?

Die Torchlight-Macher Runic Games haben den Releasetermin für das Puzzle-Adventureauf dendatiert und präsentieren mit einem frischen Trailer weitere Einblicke in die faszinierende Welt des Spiels. Parallel zur Ankündigung hat Public Relations Managerin Wonder Russell im offiziellen PlayStation Blog weitere Details zu HoB zum besten gegeben. Eines dieser Details betrifft den Namen des Spiels, das zu Beginn schlicht "Adventure Spiel" genannt wurde: "Später hatten wir, wie bei den meisten Projekten, einen Code Namen für das Spiel und dieser lautete Hob. Der Name ist offensichtlich hängen geblieben! Aber wichtig ist, dass "Hob" nicht sein oder ihr Name ist; tatsächlich ist der Held in Hob geschlechtsneutral. Wir möchten, dass ihr euch selbst in der Geschichte seht!" HoB erscheint zeitgleich für PC und PlayStation 4