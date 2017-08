Horizon: Zero Dawn - Erweiterung "The Frozen Wilds" erhält Releasetermin

Jenseits der Berge im Norden verlangt das Grenzland des Banuk-Stammes allen, die es zu betreten wagen, das Äußerste ab, um in diesen Extremen zu überleben. Doch jetzt birgt diese gefrorene Wildnis eine neue Bedrohung und ein neues Rätsel für Aloy – eines, das zu lösen sie entschlossen ist.

Während der diesjährigen E3 Expo in Los Angeles haben die niederländischen Guerrilla Games den Schleier um die Story-Erweiterung zugelüftet, und mit "The Frozen Wilds" einen ersten Blick auf die kommenden Zusatzinhalte zum PS4-exklusiven Open-World-Adventure gewährt. Nun hat man gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment denals Releasetermin bestätigt. Das Zusatzpaket enthält "neue Handlungsstränge, Charaktere und Erlebnisse in einer wunderschönen, aber unbarmherzigen neuen Umgebung", weitere Details zu den Inhalten will man bis zum Release im November liefern. Im PlayStation Store ist "The Frozen Wilds" bereits zum Preis von 19,99 Euro vorbestellbar - mit einem zusätzlichen Rabatt für PS+ Abonnenten.