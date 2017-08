For Honor - Gratis-Wochenende mit vollem Spielzugang angekündigt

Der Vorab-Download startet für neue Spieler am 8. August auf der PlayStation 4 und auf Uplay. Im Zusammenhang mit diesem Gratis-Wochenende wird es für die Standard- und Gold-Versionen von For Honor in allen digitalen Shops Rabatte geben. Zusätzlich können Spieler, die sich während des Gratis-Wochenendes für den Kauf von For Honor entscheiden, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen.



Das Gratis-Wochenende findet kurz vor der Veröffentlichung von "Grudge & Glory" statt, For Honors dritte Season und bisher größtes Update. Season 3 startet am 15. August auf allen Plattformen und bringt neue Helden, neue Karten, Ranglistenspiele und eine Fülle von Gameplay-Updates mit sich. Alle Karten, Ranglistenspiele und Gameplay-Updates werden allen Spielern zu Beginn der Season kostenlos zur Verfügung stehen. Die neuen Helden, der stolze Highlander und der furchtlose Gladiator, werden für Season Pass-Besitzer am 15. August verfügbar sein, während alle anderen Spieler sie am 22. August im Spiel für 15.000 Stahl freischalten können.



For Honor wurde von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt. Das Spiel bietet eine fesselnde Kampagne und einen spannenden Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen in intensiven und glaubwürdigen Schlachten Mann gegen Mann bis zum Tod. Das innovative Kampfsystem von For Honor verleiht den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Krieger. Sie können die einzigartigen Fähigkeiten, sowie den Kampfstil jedes Helden anwenden, um alle Gegner zu bezwingen, die sich ihnen in den Weg stellen. For Honor wird weiter wachsen und sich mit einer neuen Season im November und neben weite ren Plänen der Einführung dedizierter Server im weiteren Verlauf des Entwicklungsplans weiter verbessern.

Nachdem Ubisoft bereits seine weiteren Pläne fürvorgestellt hat, kündigt man nun ein Gratis-Wochenende für alle Systeme an. Dieses beginnt bereits am Donnerstag, denab 9:00 Uhr für PlayStation 4 und Xbox One sowie ab 19:00 Uhr für PC, und wird bis zum 15. August andauern. Während des Gratis-Wochenendes erhaltet ihr vollen Zugang zum Spiel, d.h. "fünf intensive Mehrspielermodi, eine Kampagne, die sowohl allein, als auch gemeinsam mit einem Freund online spielbar sein wird sowie alle unterschiedlichen Helden und einzigartigen Karten, die über sechs Monate mit Gameplay Updates überarbeitet wurden". Alle Details zum Gratis-Wochenende in For Honor findet ihr auch auf der offiziellen Website . For Honor ist seit Februar dieses Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.