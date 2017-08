NBA 2K18 - Kostenlose Karriere-Demo "Der Auftakt" angekündigt

Der jährlich erscheinende Sporttitel NBA 2K18 kehrt mit seiner unglaublichen Authentizität und einigen Verbesserungen für die aktuelle Konsolengeneration zurück. Mit unvergleichbarem Realismus und echtem NBA-Feeling, führt NBA 2K18 dabei die Tradition des Franchises als "das beste Sportspiel" (SFT) fort.



Die Neuerungen beinhalten:



Fototechniken: Die Entwickler haben neue Fototechniken eingesetzt, die mittels Farbseparation noch akkuratere Spieler-Hauttöne erzeugen können, die lebensecht auf Lichteinfall reagieren.

Trikots: Das Team hat dem New Yorker NBA-Büro einen Besuch abgestattet und jedes einzelne Nike-Trikot sowie 200 Paar Schuhe gescannt, um jedes Detail bis hin zu den Nähten zu simulieren.

Mein SPIELER: Es gibt nun so viele Anpassungsmöglichkeiten wie nie zuvor, mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl an Körpertypen und Optionen zur Individualisierung und Skalierung so ziemlich jeden Aspekts der Athleten im Spiel.

Der heiße Sportherbst mit seinen alljährlichen Sport-Simulationen rückt immer näher. Nun bringt auch 2K Games seinen neuesten NBA-Ableger in Position und hat ein erstes Entwickler-Video zuveröffentlicht, das die "Neuerungen an den Trikot- und Spieler-Erscheinungsbildern" zeigt. Mit aufwendiger Technik soll das Spielerlebnis noch realistischer werden. Parallel zum Video hat 2K für dendie Veröffentlichung der kostenlosen Karriere-Demo "Der Auftakt" angekündigt, die einen Vorgeschmack aufs Spiel liefert. NBA 2K18 erscheint am 15. September in verschiedenen Editionen für PC und Konsolen.