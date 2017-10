MaxControl - Berliner Indie-Entwickler stellen RTS/FPS-Hybrid vor

Wir schreiben das Jahr 2034. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Schuld daran sind wir – die Menschen und unsere Habgier. Nach einer großen Weltwirtschaftskrise 2027 folgte ein sieben Jahre andauernder globaler Krieg, der die von Menschenhand gezogenen Grenzen, welche die einst natürlich zusammengewachsenen Landmassen, Völker und Religionen voneinander trennten, endgültig von der Weltkarte tilgte. Doch weder Nationen, noch Kontinente gingen aus diesem Krieg als Sieger hervor: Zwei Megakonzerne sind die neuen Supermächte auf der Erde – Stabil & Gut sowie Global Resource. Als selbsternannte Hüter über die Menschheit kämpfen sie um die globale Vorherrschaft. Denn nur wer die Ressource "Mensch" am Ende vollends kontrolliert, hat die uneingeschränkte Macht...



Hinter den Kulissen: Die Geschichte von "MaxControl" ist auch eine Geschichte von Leidenschaft, Hingabe und Kampfgeist. Während viele Indie-Developer Teams aus mindestens 5-10 Leuten bestehen, haben die beiden Berliner Brüder Benjamin und Justin Karney von Eierkop-Games als Quereinsteiger in Ihrem jeweiligen Gebiet angefangen und jede freie Minute, Schweiß und Herzblut in die Arbeit an ihrer Vision gesteckt. Mit Ihrer Motivation schafften sie es auch andere anzustecken und so verstärkte sich das Team seit Anfang des zweiten Jahres um Creative Director Philipp Nikodem, Komponist Simon Rahm und Community Managerin Svenja Desinger. Bis heute arbeiten jedoch nur die beiden Brüder in Vollzeit an MaxControl. Um diese Situation zu ändern, starten wir unsere Kickstarter-Kampagne.

Das Berliner Entwicklerstudio Eierkop Games hat mitsein Debütprojekt vorgestellt, das nach eigenen Angaben zugleich auch der erste Base-Building-, Real-Time-Strategy- und First-Person-Shooter-Hybrid ist, welcher mit der CryEngine geschaffen wird. Im Spiel "erforscht ihr eine offene Welt und werdet in packende Gefechte verwickelt, produziert und handelt mit den verschiedensten Ressourcen, um Basen aufzubauen, Einheiten zu produzieren und Territorien zu besetzen. Geschick, Schnelligkeit und Teamgeist werden hier großgeschrieben", heißt es in der Ankündigung. Aktuell befindet sich MaxControl noch im Tech-Alpha-Stadium, der Start einer Kickstarter-Kampagne, die die Finanzierung und die Weiterentwicklung des Spiels sichern soll, wird am 18. September starten. Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website zum Spiel , darüber hinaus sind Livestreams auf Twitch geplant, die Einblicke hinter die Kulissen liefern.