Gran Turismo Sport - Zeitlich begrenzte Demo-Version geht an den Start

- Zeitlich begrenzte Demo-Version geht an den Start

Im Sportmodus können die Fahrer ihre wahre Schnelligkeit zeigen, denn hier geht es um die besten Rundenzeiten. Am Ende jeder Qualifizierungsrunde beginnt ein kompromissloser Kampf mit bis zu 24 Autos, die von Fahrern mit ähnlichen Fähigkeiten gesteuert werden, weshalb jedes Rennen ausgeglichen, fair und umkämpft sein wird.



Der Kampagnenmodus bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre fahrerischen Fähigkeiten in zahlreichen Herausforderungen, Missionen und im Streckenerfahrung-Modus zu verbessern. Jeder dieser Modi spielt eine wichtige Rolle dabei, die Fahrer auf den Online-Wettkampf gegen andere Spieler vorzubereiten. Durch das Absolvieren diverser Herausforderungen und des täglichen Trainings schaltet ihr zahlreiche Fahrzeuge, Spielwährung und Erfahrungspunkte frei, mit denen ihr euer Fahrerprofil verbessert und euren persönlichen Fuhrpark erweitert.



Für alle, die direkt losfahren möchten, bietet der Arcade-Modus eine große Auswahl an Fahrzeugklassen auf drei Strecken mit unterschiedlichen Terrains. Ob ihr ein Hochgeschwindigkeitsrennen auf dem Oval von Northern Isle austragen, auf dem Dragon Trail eure Technik verfeinern oder seitwärts durch die Kurven einer Rallye driften möchtet – fahrt so, wie ihr es wollt, und wählt dabei aus zahlreichen Fahrhilfen aus, die euch beim Bremsen oder Lenken unterstützen, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Ihr könnt auch im klassischen Splitscreen-Modus für zwei Spieler offline gegen einen Freund antreten.

Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital haben heute eine Demo-Version zuveröffentlicht, die zeitlich begrenzt bis zum 12. Oktober im PlayStation Store verfügbar sein wird. Die kostenlose Anspielversion der bald erscheinenden Rennspiel-Simulation, soll euch einen "umfangreichen Einblick in die neuen Features" gewährt. "Ihr könnt nach euren Vorstellungen fahren und tunen, und durch das neue Matchmaking-System tretet ihr immer gegen Fahrer mit ähnlichen Fähigkeiten an. Zu Beginn der Demo wählt ihr zunächst zwischen folgenden Modi: Sport, Kampagne oder Arcade. Neue Features, wie der innovative Scapes-Fotomodus und der Editor für Benutzerlackierungen, sind ebenfalls zum ersten Mal verfügbar". Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober exklusiv für die PlayStation 4.