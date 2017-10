Extinction - Frisches Gameplay zum Action-Adventure veröffentlicht

Ogerarmeen sind mit eigenen Waffen und Rüstungen gewappnet, sodass Avil strategisches Denken und den Aufbau der Umgebung (und sogar der Gegner selbst) nutzen muss, um die Riesen auszuschalten – bevor sie vernichten, was von der Welt noch übrig ist, und das Leben auslöschen.



Diese ungeheuren Gegner sind nicht allein mit brachialer Kraft zu besiegen. Avil muss strategisch, listig und reaktionsschnell sein, um den mit Knochen, Eisen, Stacheln, Dornen und Dunkelstahl gepanzerten Ogern ein Ende zu bereiten.



Avil kämpft in Echtzeit gegen diese Riesen, doch sie sind nur auf eine Weise endgültig auszuschalten: durch Enthauptung. Das ist bei einem Ravenii in Stachelrüstung jedoch gar nicht so einfach, denn die Rüstung verletzt Avil, sollte er sie berühren. Daher muss er den stacheligen Ravenii dazu verleiten, auf den Boden zu schmettern und so seine Rüstung zu beschädigen, bis sie von ihm abfällt. Nur dann kann Avil ihm eine Gliedmaße abschlagen, den Oberkörper des Monsters hinauflaufen und sein Leben mit der wertvollsten Fertigkeit eines Wächters beenden: einem mächtigen Runenschlag.

Nach der offiziellen Ankündigung und einem ersten Blick auf das Gameplay vonzur diesjährigen E3, haben Maximum Games und das Entwicklerstudio Iron Galaxy einen neuen Gameplay-Trailer und weitere Details zum Action-Adventure veröffentlicht. "Extinction legt den Schwerpunkt darauf, eine interaktive Umgebung schnell zu durchqueren. Avil muss flink sein und sich unter anderem über Dächer, an Gebäuden entlang und auf künstlichen Strukturen bewegen, um die Menschheit vor den heranrückenden Horden zu retten und die schier endlosen Scharen der Ravenii mit seinen Kräften als ausgebildeter Wächter zu erledigen. Die Scharen kleinerer Schergen können zwar kurzfristig eine Krise darstellen, doch am Horizont zeichnet sich immer ein größeres Problem ab." Extinction soll im 1. Quartal 2018 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen.