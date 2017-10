The Inner World - Der letzte Windmönch - Finaler Releasetermin bestätigt

Der offizielle Trailer zeigt, was euch im neuen Flötennasen-Abenteuer erwartet: Ein Bingo-Pony, singende Schrof-Babys und eine Geschichte, die einen laut lachen, mitfiebern und nachdenken lässt. Teilen, verbreiten und weitersagen ist ausdrücklich erwünscht. Eigentlich ist es weniger ein Wunsch, sondern ein Befehl Emils - und dem widersetzt man sich besser nicht... oder stehst du etwa auf der Seite der Flötennasen?



Die Flötennasen-Dynastie beschützt seit Jahrtausenden Asposien. Im Geheimen sorgen sie dafür, dass die kugelrunde Welt Licht und Luft zum Atmen hat. Doch nun werden sie gejagt. Der einfache Kramhändler Emil hat es geschafft, dass sämtliche Asposer ihm in dem Irrglauben folgen, dass die Dynastie mit dunklen Mächten im Bunde wäre. Wer weiß schon, was diese seltsame Familie den ganzen Tag lang macht?



Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Flötennasen: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert. Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Hoffnung keimt auf, als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, die offenbar mehr über Roberts Schicksal weiß, als er selbst...

Wer bereits ungeduldig auf die Fortsetzung des Flötennasen-Point'n'Click-Adventures wartet, für den haben Headup Games und das Ludwigsburger Studio Fizbin erfreuliche Neuigkeiten.hat einen finalen Releastermin spendiert bekommen und erscheint nun amzeitgleich für PC/Mac/Linux, PlayStation 4 und Xbox One. Zudem gibt es den gemeinsamen Soundtrack zu "Der letzte Windmönch" und seinem Vorgänger ab sofort auch auf Vinyl bei Black Screen Records . Direkt hier bei uns findest du die digitale Version des Soundtracks via Spotify."Der mehrfach preisgekrönte Vorgänger The Inner World stieß auf sehr positives Feedback und konnte bereits etliche Menschen beglücken. Schon sehr bald dürfen in The Inner World - Der letzte Windmönch alte, wie neue Fans nach Asposien aufbrechen und auf einer spannende Reise mit Robert, Laura und der bescheuerten Taube Hack knifflige Rätsel lösen. Dieses Mal lassen sich sogar alle drei Charaktere selbst steuern!"