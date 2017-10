The Flame in the Flood - Switch-Termin für Survival-Adventure steht fest

"Der natürliche Rhythmus von The Flame In The Flood – das Segeln von Insel zu Insel, das Sammeln von Ressourcen und das Jagen wilder Tiere – passt einfach perfekt zur Nintendo Switch", so Forrest Dowling, Lead Designer von The Flame In The Flood. "Wie bei dem Abenteuer, das Scout erlebt, werden die Spieler ihre eigene Geschichte schreiben – so wie sie es wollen. Egal, ob auf dem Sofa, im Bus oder sogar auf einem Boot, das gemütlich den Mississippi herunterschippert."



"Der Kampf ums Überleben ist eine harte und fordernde Sache. Wer einmal die Konzentration verliert, kann sich mit dem Tod konfrontiert sehen", kommentiert Simon Byron, Publishing Director bei Curve Digital. "Deshalb freuen wir uns so auf die Nintendo Switch Version von The Flame In The Flood. Durch die Portabilität der Konsole können die Spieler jederzeit kurze Abschnitte dieses Kampfes erleben und verlieren so keine Konzentration und auch nicht den Bezug zu den großen Aufgaben des Lebens."



Badet in der verwundbaren Schönheit Amerikas nach dem Fall der Zivilisation, bevor die harsche Realität euch dazu zwingt, an euer eigenes Überleben zu denken. Wilde Tiere, die Elemente und der breite, reißende Fluss sind einzigartige Gefahren in einem Spiel, bei dem das Überleben von einer Kombination aus Intelligenz und Einfallsreichtum abhängt. Ihr spielt als der furchtlose Wanderer Scout und müsst euch selbst darum kümmern, dass ihr Kleidung und Essen habt, indem ihr alle Ressourcen findet, die euch auf dem Weg begegnen. Ihr selbst müsst euer Equipment und Fallen bauen, euer selbstgebautes Boot verbessern, um im reißenden Strom überhaupt eine Chance zu haben; das alles vor dem Hintergrund der majestätischen Landschaft, die von der Menschheit vergessen wurde.

Curve Digital und das Entwicklerstudio The Molasses Flood bringen das Roguelike-Survival-Adventureamauf die Nintendo Switch. "Mit Hilfe eures treuen Hunds Aesop, fordert euch The Flame In The Flood dazu auf, das Bestmögliche aus der Umgebung um euch herum zu machen, indem ihr erkundet, jagt und Nahrung sucht in der Natur und dem, was von der Zivilisation übrig geblieben ist. Der Kampf ums Überleben war nie so fesselnd und unterhaltend zugleich, durch den einzigartigen Stil und den durchaus aufmunternden Soundtrack von Chuck Ragan". The Flame In The Flood ist das Debütwerk des Studios und bereits für PC/Mac über Steam sowie für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.