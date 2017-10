Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Am Wochenende kostenlos spielbar

Bolivien, einige Jahre in der Zukunft. Das wunderschöne südamerikanische Land ist zum größten Kokainproduzenten der Welt geworden. Der Einfluss des berüchtigten Santa-Blanca-Kartells hat das Land in einen Drogenstaat verwandelt, in dem Gesetzlosigkeit, Angst und Gewalt herrschen. Das Kartell ist zu einer gewaltiger Instanz innerhalb der Unterwelt aufgestiegen und stellt eine globale Bedrohung dar.



Ein offener Krieg ist keine Lösung. Eine heimliche und tödliche Vorgehensweise ist der einzige Weg, um dieses Übel an der Wurzel zu packen. Ghost, eine legendäre US-amerikanische Elite-Spezialeinheit, wird hinter die feindlichen Linien geschickt, um für Chaos zu sorgen und die Allianz zwischen Kartell und korrupter Regierung zu destabilisieren und zu brechen.



Im Kampf gegen einen allmächtigen Gegner in einer gewaltigen Umwelt müssen die Ghosts wichtige moralische Entscheidungen treffen und brutale Kämpfe austragen, um seine bisher gewagteste und gefährlichste Mission abzuschließen.

Ubisoft lädt an diesem Wochenende alle Shooter-Fans zur Kartell-Bekämpfung nach Bolivien ein.ist die kommenden Tage, bis zum 16. Oktober, auf Konsolen und PC kostenlos spielbar und lässt sich unbegrenzt nach Herzenslust anspielen. "Du kannst auch den neuen PvP-Modus, Ghost War, ausprobieren, einen taktischen 4-vs-4-Teamdeathmatch-Modus, in dem die Strategie der Schlüssel zum Überleben ist. Alle deine Fortschritte werden gespeichert, wenn du dir die Vollversion des Spiels kaufst." Weitere Details inklusive der Links zu den jeweiligen Versionen der Free-Weekend-Aktion erhälst du auf der offiziellen Website . Auf den Konsolen wird zum Spielen das jeweilige Online-Abo (Xbox Live Gold bzw. PlayStation Plus) benötigt. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ist seit März dieses Jahres für PC, PlayStation 4 und die Xbox One verfügbar.