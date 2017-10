Warframe - Neue Erweiterung "Ebenen von Eidolon" für PC verfügbar

Ebenen von Eidolon ist eine einzigartige Spielumgebung für Warframe. Das Open-Zone-Design bietet ausgedehnte Landschaften voller malerischer Hügel und Wiesen, mit lebendigen Seen und Flüssen, sowie aktiven Minen und Höhlen. Dies alles kann von den Spielern im Tag- und Nachtrhythmus erkundet werden. Bis zu 50 Spieler können sich im improvisierten Basislager Cetus versammeln, wo die Ostrons mit Missionen und Herausforderungen warten und neue Waffen, Panzerungen und Ausrüstung anbieten, die sich in einem Umfang anpassen lassen, wie man es in Warframe bisher noch nicht gesehen hat.



In der relativen Sicherheit des Tages können die Spieler zu Land und in der Luft (mit dem überarbeiteten Sky-Archwing) gegen neue und alte Grineer antreten, an Mini-Spielen wie Speerfischen und Bergbau teilnehmen oder in Gruppen von maximal vier Spielern die Umgebung erkunden. Bei Nacht erhebt sich eine Bedrohung aus den Gewässern und streift durch das Land. Nur die mutigsten Teams mit der besten Ausrüstung können sich auf die Jagd nach dem Eidolon begeben, einem gigantischen Monster, das ein mysteriöses und gefährliches Ziel verfolgt.



Doch das ist erst der Anfang! Ebenen von Eidolon führt jede Menge neue und frische Inhalte ein. Dazu gehört ein neuer Warframe, Gara, mit einer Glas-Thematik, der ganz neue Waffen mit sich bringt, stylische Syndanas und Helme, ein überarbeitetes Fokus-System, mit dem Tenno mit ihren Warframes in der Nacht kämpfen können und eine Vielzahl von anderen Neuerungen, wie die "Mag Pneuma"-Sammlung, neue Mod-Sets, Erfolge, Stances und mehr.

Digital Extremes arbeiten derzeit nicht nur an ihrem neuen Action-Titel The Amazing Eternals , sondern liefern auch weiterhin neue Inhalte zum Erfolgshitnach. Mit "Ebenen von Eidolon" ist nun auch die neueste Erweiterung für PC-Spieler verfügbar, welche euch den Zugang zu einer riesigen lebendigen Landschaft eröffnet. Dazu kommt ein wichtiges neues Kapitel in der fortlaufend umfangreicher werdenden Hintergrundgeschichte sowie der Auftritt des 34. Warframe, Gara. Dieser "manipuliert Glas und zerschmettert den Widerstand der Gegner mit vier Fähigkeiten und einer Vielzahl neuer Waffen, Gegenständen und Anpassungsmöglichkeiten". Anbei finden sich weitere Details zum jüngsten Update des Free-to-Play-Spiels . Konsolen-Spieler werden die "Ebenen von Eidolon" etwas später in diesem Jahr betreten dürfen.