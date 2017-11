Rocket League - Startet Mitte November auf der Nintendo Switch

Begib dich in einem kompletten Offline-Modus aufs Feld, beweise dich in verschiedenen Spielmodi oder kämpfe online in Freundschaftsspielen und hitzigen Rangkämpfen. Mit speziellen "Mutatoren" kannst du die Regeln zudem komplett ändern. Verwirkliche dich in einem der tiefgründigsten Systeme zur Personalisierung überhaupt und kämpfe dank des bahnbrechenden, plattformübergreifenden Spielens gegen Kontrahenden auf anderen Systemen!



Wähle aus einem großen Fuhrpark an Fahrzeugen, die du in diesem Teamsport à la "Fußball trifft auf Zerstörung" fahren und anpassen kannst, und meistere die nötigen Fähigkeiten, um Tore zu schießen. Schnelle hoch in die Luft und führe akrobatische Schüsse und halsbrecherische Abwehraktionen durch, oder setze auf eine aggressive Taktik, um die gegnerischen Spieler mit Überschallgeschwindigkeit auszuschalten.

, der gelungene Mix aus Arcade-Fußball und Autorennen - mit über 36 Millionen Spielern - vom kalifornischen Psyonix, wird ab demauch für die Nintendo Switch erhältlich sein. Die Switch-Version wird all die Features, Upgrades und Inhalte enthalten, welche bereits für die anderen Plattformen verfügbar sind. Zusätzlich gibt es exklusive Battle-Cars in Anlehnung an Mario, Luigi und Metroid und Anpassungselemente als spezielle freischaltbare Inhalte.