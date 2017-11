Monster Hunter World - Exklusive PS4-Beta für Dezember angekündigt

Aloy, die junge Jägerin aus Horizon Zero Dawn, verewigt sich in Monster Hunter: World auf der PS4 mit Aloys Bogen und ihrer vollen Rüstung sowie einer Palico-Rüstung, die den tierischen Begleiter wie eine Maschine aus Horizon Zero Dawn aussehen lässt. Das Rüstungsset verleiht Spielercharakteren von Kopf bis Fuß Aloys Äußeres, selbst Gesichter werden ihr ähneln. Nach Abschluss einer Kooperations-Eventquest zu Horizon Zero Dawn, die Spielern online nach Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wird, erhalten Spieler besondere Materialien, aus denen sie die Kooperationsausrüstung fertigen, wenn sie die Materialien in die Schmiede bringen. Weitere Details zur zeitlichen Verfügbarkeit der Horizon Zero Dawn-Kooperationsquest werden in Kürze bekannt gegeben.





Der aktuelle, zur Paris Games Week veröffentlichte Monster Hunter: World-Trailer zeigt erstmals das Tal der Verwesung in der Neuen Welt. Unzählige Skelette verendeter Monster liegen hier verstreut. Inmitten all der Unwirtlichkeit gibt es dennoch Leben: Gigantische Kreaturen hausen hier und reagieren aggressiv auf Eindringlinge. Doch damit nicht genug: Spieler müssen sich zusätzlich zu den gefährlichen Monstern auf giftige Dämpfe und Gase einstellen, die eine weitere Bedrohung darstellen. Zu den Kreaturen des Tals der Verwesung zählt etwa der Radobaan, ein mächtiges Biest, das die über das Tal verstreuten Kadaver als Schutz benutzt. Hunter müssen schnell agieren, um ihn seiner Knochenrüstung zu entledigen. Zeitgleich müssen sie vor seinen blitzschnellen Rollmanövern in Acht nehmen. In Monster Hunter: World können sich Jäger dem Biest allein oder per Drop-In-Multiplayer zu Mehreren entgegenstellen. So hat jeder Jäger seine ganz eigene Geschichte zu erzählen – aber werden sie sie selbst überleben?

Capcom hat dieser Tage eine exklusive PS4-Beta fürangekündigt, welche PlayStation Plus-Nutzern vorbehalten ist und vomstattfinden wird. In der Demo stehen euch drei Quests zur Verfügung, die zusammen mit anderen Huntern online oder allein gespielt werden können. "Während der drei Beta-Tage können Hunter den hungrigen Großjagras jagen, ein Raubmonster, das seine Beute an einem Stück verschlingt. Auch stellen sie sich dem Feuer speienden Anjanath entgegen. Beide Monster verteidigen ihre Areale im Uralten Wald mit aller Kraft. Ganz mutige Jäger nehmen es darüber hinaus mit dem schwer gepanzerten Barroth auf, der in den Wüsten und Weiten der Wildturm-Ödnis sein Unwesen treibt, und seine Feinde für Überraschungsangriffe mit Vorliebe in Treibschlammgegenden lockt".Außerdem wurden für die PlayStation 4 besondere Horizon Zero Dawn -Inhalte wie Aloys Bogen und Rüstung sowie eine Palico-Rüstung für Monster Hunter: World bestätigt. Im Rahmen der Paris Games Week 2017 wurde auch ein frischer Trailer veröffentlicht, welcher erstmals das Tal der Verwesung in der Neuen Welt zeigt. Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar 2018 für PlayStation und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für den PC.