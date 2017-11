Ghost of Tsushima - InFamous-Macher stellen japanisches Open-World-Abenteuer vor

The year is 1274. Samurai warriors are the legendary defenders of Japan—until the fearsome Mongol Empire invades the island of Tsushima, wreaking havoc and conquering the local population. As one of the last surviving samurai, you rise from the ashes to fight back. But honorable tactics won’t lead you to victory. You must move beyond your samurai traditions to forge a new way of fighting—the way of the Ghost—as you wage an unconventional war for the freedom of Japan.

Nach der Veröffentlichung von Infamous: Second Son ist es in den vergangenen Jahren um das amerikanische Entwicklerstudio Sucker Punch ziemlich still geworden. Nun meldet sich das Team zurück und präsentiert mitein neues Open-World-Projekt, das im feudalen Japan spielt und im Rahmen der Sony-Präsentation zur diesjähriegn Paris Games Week erstmals vorgestellt wurde. Das Samurai-Abenteuer spielt im Jahre 1274, als die Mongolischen Streitkräfte im japanischen Tsushima Island einfallen. "In Ghost of Tsushima schlüpft ihr in die Rolle eines abgehalfterten Samurai, der sich eine gegen eine überweltigende Überzahl zur Wehr setzt. Im Trailer seht ihr den Anführer der Mongolen, der versucht, unseren Helden einzuschüchtern. Es ist alles da, genau in dieser kleinen Szene. Die Macht und das Selbstvertrauen der Mongolen, die auf die pure, tödliche Entschlossenheit der Samurai treffen", beschreibt Game-Designer Nate Fox das Spiel, das er gemeinsam mit Art Director Jason Connell in einem kurzen Interview nochmals näher vorstellt.