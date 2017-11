Concrete Genie - Farbenfrohes Exklusiv-Abenteuer für PS4 angekündigt

Dominic Robilliard, Creative Director, Pixelopus:



Wie ihr euch vielleicht aufgrund unseres künstlerisch begabten Helden bereites gedacht habt, drehen sich viele Gameplay-Elemente in Concrete Genie um den Einsatz von Farben. Ihr könnt dabei die DualShock 4 Motion Sensor-Funktion nutzen, um umwerfenden Landschaften zum Leben zu erwecken und sie mit euren eigenen einzigartigen Kreaturen befüllen. Unser Ziel ist es, jedem das Malen in diesem Spiel zu ermöglichen. Die Pinselstriche, die ihr auf den Wänden tätigt, werden zu wunderschöner lebendiger Kunst.



Der Titel spielt in einem kleinen Fischerdorft namens Denska, das zu diesem Zeitpunkt beinahe veralssen ist. Es hat schwer unter Verschmutzung zu leiden, doch bald entdeckt Ash, das seine magischen Farben den Dreck in den Straßen und Gassen reinigen können. Die Macht eures Pinsels zu nutzen, um die Wände zu reinigen, ist unglaublich befriedigend!



Das Team hat seit der Entstehung von Entwined eine ziemliche Reise hinter sich gebracht. Wir waren sehr glücklich über das Feedback des Titels (er wurde über 1 Mio. Mal heruntergeladen) aber schon zu Beginn des neuen Projektes hat sich das Team dazu entschlossen, etwas mit mehr Zugänglichkeit zu kreieren. Zusammen mit unserem Wunsch etwas Ambitionierteres zu erschaffen, haben wir uns dazu entschlossen auf die Unreal 4 Engine zu wechseln und mehr in Design zu investieren, damit wir eine emotionale Verbindung mit den Spielern formen können, die so viele Menschen wie möglich erreicht.

Das kalifornische Entwicklerstudio Pixelopus, welches zu den Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios zählt und bisher in erster Linie mit Entwined in Erscheinung getreten ist, hat mitsein neuestes Projekt enthüllt. Im Action-Adventure, das euch in eine farbenfrohe Welt einlädt, übernimmt ihr die Rolle des künstlerisch begabten Jungen Ash, der mit einem magischen Pinsel seine Zeichnungen zum Leben erwecken kann. "Tragischerweise muss sich Ash mit einigen bösen Kindern aus der Nachbarschaft herumschlagen, die ihm das Leben schwer machen und so werden die Kreaturen, die er erschafft, besonders wichtig für ihn: sie sind die Freunde, die er sich im echten Leben wünschen würde", so Creative Director Dominic Robilliard, der die Handlung des Spiels anbei näher beschreibt. Außerdem liefert der nachstehende Ankündigungs-Trailer bereits einen ersten Einblick in die Story und das Gameplay. Erscheinen soll Concrete Genie im kommenden Jahr exklusiv für die PlayStation 4.