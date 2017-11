Detroit: Become Human - Frische Gameplay-Eindrücke mit Androidin Kara

David Cage, Quantic Dream:



Zu diesem Zeitpunkt ist Kara ein gefolgsamer Android, der den Haushalt führt und sich um Alice kümmert — aber die Situation wird eine unerwartete Wendung nehmen. Konfrontiert mit Todds gewaltsamer Art gegenüber seiner kleinen Tochter fühlt sich Kara dazu verpflichtet, sich gegen Todd zu stellen und ihr Leben zu riskieren, um Alice zu retten.



Das ist der Anfang eines intensiven Abenteuers, das die beiden — Kara, der Abweichlerandroid und Alice, das kleine Mädchen — in die dunkelsten Winkel von Detroit verschlägt; eine Reise voller Gefahren, Angst und Hoffnung.



Detroit ist die Geschichte unserer Welt in zwanzig Jahren, einer Welt in der Androiden wie Menschen aussehen, aber keine Rechte besitzen und wie Objekte behandelt werden. Es ist eine Geschichte über die Anstrengungen dreier Androiden: Kara, die flüchtet um ein kleines Mädchen zu beschützen, Markus und seinem Kampf um Freiheit, und Connors Jagd nach Abweichlern — drei Schicksale, die vielleicht die Zukunft aller Androiden bestimmen werden.



Als der Spieler werdet ihr die drei ineinander verwobenen Geschichten simultan durch eure Aktionen und Entscheidungen erzählen. Ihr werdet mit schwierigen Möglichkeiten konfrontiert werden, moralischen Zwickmühlen und kritischen Entscheidungen, die das Schicksal der Charaktere und deren Zukunft in dieser Welt formen werden.



Eure Aktionen werden die Geschichte maßgeblich beeinflussen. Entscheidungen eines Charakters können die Geschichte eines anderen beeinflussen. Ihr werdet euch auch in Erinnerung rufen müssen, dass alle drei Charaktere zu jedem Zeitpunkt im Spiel sterben können; was nicht zu einem Game Over führt, sondern zu einer Geschichte, die ohne jene Charaktere weitergeht.



Detroit bietet eine sehr einzigartige Erfahrung, etwas das ihr noch nie zuvor gespielt habt. Es ist eine spektakuläre und unerwartete Reise voller Emotionen, Wendungen, Gefahren und Hoffnungen, die jemals in dieser Art von Quantic Dream geschaffen wurde; wo jede Wahl eine Konsequenz nach sich zieht.



Während ihr Detroit spielt, werdet ihr nicht nur diese drei Charaktere entdecken, sondern auch viele andere und wir hoffen, dass ihr Connors, Markus und Karas Geschichten für eine lange Zeit in Erinnerung behalten werdet — drei Androiden die darum kämpfen die zu werden, die sie sind…

Der neueste Titel des französischen Entwicklerstudios Quantic Dream rückt in greifbare Nähe und wurde im Rahmen der Sony-Präsentation zur Paris Games Week 2017 mit einer frischen Demo bedacht. Erstes Material zuwurde bereits 2011 mit einer "Kara" Tech-Demo vorgestellt, das jüngste Gameplay-Video zeigt die Androidin, welche ihr neben Connor und Markus spielen könnt, in einem emotionalen Abschnitt und führt nochmals die Fülle an Entscheidungsmöglichkeiten mit ihren Konsequenzen auf. "Es ist ein sehr wichtiger Moment in Karas Geschichte: wir erfahren, dass Kara einem Menschen gehört, Todd Williams, dem alleinerziehenden Vater eines kleinen Mädchens namens Alice", beschreibt David Cage die Szene - welche nicht frei von Spoilern ist. Detroit: Become Human soll im Frühjahr 2018 exklusiv für die PlayStation veröffentlicht werden.