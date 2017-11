The Last of Us: Part II - Neue Charaktere in brutaler Zwischensequenz enthüllt

Fünf Jahre später … Ein nervenaufreibendes, erschütterndes und emotionales Abenteuer erwartet dich – Ellie und Joel kehren in der Fortsetzung des hochgelobten Spiels von Naughty Dog zurück und stehen erneut vor einer epischen Reise.

Auch Naughty Dog hat frisches Material zur Paris Games Week 2017 mitgebracht und stellt in einer, vielfach diskutierten, Zwischensequenz ein paar neue Charaktere ausvor. Nach wie vor dreht sich auch der zweite Teil des Action-Adventures um Ellie und Joel, allerdings werden natürlich auch weitere Figuren eine Rolle spielen. Mit konkreten Details zu den gezeigten Charakteren halten sich die Kalifornier jedoch weiterhin zurück und sind sich dessen auch bewusst: "Wir sind sicher, dass ihr viele Fragen habt, nachdem ihr diese Szene gesehen habt. Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass wir jede Menge Theorien darüber sehen werden, wer diese Charaktere sind, wo und wann diese Szene stattfindet, und wie all das in Ellie und Joels nächstes Abenteuer passt. Bis auf Weiteres verraten wir dazu nichts, aber wir sind sehr gespannt, was ihr mit diesem Puzzelstein anfangen werdet". Darüber hinaus geht Creative Director Neil Druckmann in einem kurzen Interview auf die Spielszene und den neuen Blick auf die Welt von The Last of Us ein.