Owlboy - Pixelart-Abenteuer erscheint im Februar 2018 für Konsolen

Bas de Jonge, Marketing-Manager bei Soedesco, zur Zusammenarbeit mit D-Pad Studio: "Ich freue mich sehr, unsere Zusammenarbeit ankündigen zu können, denn es ist etwas, das wir schon seit einiger Zeit in Planung haben. Heute, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Owlboy auf Steam, sind wir überaus glücklich diese Neuigkeiten mit der Community zu teilen und wir hoffen, dass alle genauso aufgeregt sind, dieses fantastische Spiel in die Läden zu bringen."



Owlboy ist ein storybasiertes Platform-Adventure, bei dem du fliegen und eine brandneue Welt in den Wolken erkunden kannst! Hol deine Freunde ab und nimm sie mit auf deine Erkundung des Himmels. Weiche in einem der detailliertesten Adventures Hindernissen und großen Gegnern aus.



Da er stumm ist, hat es Otus nicht leicht, die Erwartungen der Eulenschaft zu erfüllen. Die Lage wechselt von schlecht zu schlechter, als plötzlich Himmelspiraten auftauchen. Nun folgt eine Reise durch Ruinen voller Monster, unerwartete Begegnungen, gut behütete Geheimnisse und Lasten, die keiner je tragen sollte.

Ziemlich genau ein Jahr nach seiner Veröffentlichung für PC, erhält das Pixelart-Adventureeinen offiziellen Releasetermin für die Konsolen-Version spendiert. Der norwegische Indie-Entwickler D-Pad Studio hat denals Tag bestätigt, an dem Owlboy sein Debüt auf der PlayStation 4, Xbox One und der Nintendo Switch feiern wird. Hierzu hat man sich mit den spanischen Blitworks zusammengetan. Außerdem wird in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Publisher Soedesco auch an einer Retail-Fassung gearbeitet, die ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen soll.