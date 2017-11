God of War - Kooperatives Kampf-Gameplay von Vater und Sohn vorgestellt

John Wie, Community Manager, Santa Monica Studios:



Intensität, Strategie und eine emotionale Verbindung zum Kampf zwischen Vater und Sohn sind es, was Cory und alle Creative Leads die Menschen fühlen lassen wollen, wenn sie den Draugr in den Huldra-Minen entgegentreten. Wenn Kratos seine Axt einem schweren Draugr entgegenwirft, um ihn zurückzudrängen und Atreus mit einem akrobatischen Sprungtritt angeflogen kommt, der den Gegner wie einen Pingpong-Ball zurück in die Ziegelsteinmauer von Kratos’ Faust schleudert. Dieser Moment ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kratos und Atreus zusammen ihre Feinde bezwingen können.



Mit Atreus an eurer Seite habt ihr neben eurer Axt und euren bloßen Fäusten die schlagkräftigste Unterstützung, die ihr jemals in einem God of War-Spiel erhalten habt. Das Team hat hart daran gearbeitet, dass Atreus Attacken von weitreichenden Bogenattacken, über Würgegriffe, bis hin zu akrobatische Tag Team-Manövern variieren, um es Kratos zu ermöglichen, seine Feinde — egal wie groß, oder wie viele — zu bezwingen.

Bei einer Sony-Präsentation dürfen natürlich auch die kalifornischen Santa Monica Studios nicht fehlen. Auf der Paris Games Week 2017 hat man dieser Tage daher frisches Gameplaymaterial zugezeigt, das sich dem Kampfsystem von Kratos und Sohn Atreus widmet. Die kurze Szene zeigt die beiden im kooperativen Miteinander gegen sogenannte Seelenfresser. Community Manager John Wie beschreibt den Gameplay-Clip als "Bruchstück des gnadenlosen, intensiven, brutalen und oft befähigenden Kampfes in God of War. Jeder Treffer einer jeden Attack die ihr landet, fühlt sich an, als hätte er eine gigantische Kraft inne, und die strategischen Entscheidungen, die ihr gezwungen seid, während dem Kampf zu treffen, sind euer Schlüssel zum Überleben". Neuigkeiten zum Releasetermin gibt es indes nicht, nach wie vor ist die Veröffentlichung des PS4-exklusiven Action-Adventures grob für 2018 vorgesehen.