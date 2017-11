Hearthstone: Kobolde & Katakomben - Neues Kartenspiel-Addon angekündigt

Die lästigen Kobolde haben Jahrtausende lang unter Azeroth geschürft und gegraben und dabei Artefakte entdeckt und gehortet, die von Sterblichen und Bewohnern der Oberfläche längst vergessen worden waren … doch in Gasthäusern auf der ganzen Welt wurden Gerüchte von diesen mächtigen Schätzen laut. Einige der verlockendsten Erzählungen handeln von mächtigen Zaubersteinen, die in den 135 neuen Karten von Kobolde & Katakomben verborgen liegen: verzauberte Gegenstände, die man vor dem Ausspielen verstärken kann, während man sie in der Hand hält. Furchtlose Abenteurer können sich außerdem mit einer von neun neuen klassenspezifischen, legendären Waffen rüsten! Spieler erhalten eine kostenlose legendäre Waffe, wenn sie sich nach der Veröffentlichung von Kobolde & Katakomben zum ersten Mal in Hearthstone einloggen.



Die tapfersten und waghalsigsten Abenteurer werden alle Hilfe benötigen, die sie finden können, wenn sie sich in Hearthstones neuen, kostenlosen Einzelspielermodus wagen: die Schatzjagd! Mit der Veröffentlichung von Kobolde & Katakomben schickt die Schatzjagd Spieler von Hearthstone auf ein forderndes, unterirdisches Abenteuer, das von klassischen Fantasy-Streifzügen durch Dungeons inspiriert wurde. Spieler beginnen mit einem simplen Deck der Klasse ihrer Wahl und müssen sich einer Reihe von Gegnern stellen, von denen jeder stärker als der vorangegangene ist und die von einer riesigen Auswahl einzigartiger Bosse gewählt wurden. Im Laufe der Schatzjagd verstärken sie ihre Decks mit Karten, die sie als Beute von besiegten Bossen erhalten haben, darunter auch einige unheimlich mächtige Schätze, die nur in der Schatzjagd verfügbar sind. Die Helden müssen ihre Beute allerdings umsichtig auswählen, denn nur eine einzige Niederlage bedeutet das Ende der Schatzjagd.

Zum Auftakt der diesjährigen BlizzCon im kalifornischen Anaheim Convention Center, hat Blizzard Entertainment im Rahmen der Eröffnungszeremonie u.a. auch ein neue Erweiterung für sein beliebtes Strategie-Kartenspiel angekündigt. Miterfolgt der "Abstieg in die dunklen, gewundenen Dungeons tief unter Azeroth und die Suche nach uralten, legendären Schätzen. Jene, die tapfer genug sind, sich den Gefahren und Ungetümen dieses unterirdischen Reichs zu stellen, können ihre Taschen mit atemberaubenden Schätzen in Form von 135 wundersamen neuen Karten füllen", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Außerdem wird mit der jüngsten Erweiterung, die im Dezember für PC/Mac und mobile Geräte veröffentlicht wird, auch ein neuer Einzelspielermodus eingeführt.