The Walking Dead: The Telltale Series Collection - Erscheint Anfang Dezember

"Mit Telltale an der ersten Staffel von The Walking Dead und an Clementines Reise durch diese Welt zu arbeiten war ein Höhepunkt meiner Karriere. Für die finale Staffel zurückzukehren und ihre Geschichte zu einem Schluss zu bringen, das fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen", erklärt Whitta. "Clementine wurde nicht nur zu einem der fesselndsten Charaktere in Walking Dead, sondern auch einer der beliebtesten Videospielfiguren aller Zeiten. Ich hoffe, dass wir den Erwartungen ihrer millionenfachen Fans gerecht werden können. Das ist wirklich etwas Besonderes."



The Walking Dead ist eine beispiellose Reise auf der Spieler erfahren was es bedeutet Mensch in einer Welt zu sein, die alle Menschlichkeit verloren hat. In Robert Kirkmans preisgekrönter Comicwelt wird die Geschichte des Spielers durch die Entscheidungen geformt, die er im Verlauf trifft. Staffel 2 von The Walking Dead: A Telltale Series hat was das Erzählen von Geschichten in Videospielen angeht neue Maßstäbe gesetzt und mehr als 100 Spiel des Jahres Preise gewonnen. Nun werden die ersten drei Staffeln sowie die Horror-Anthologie 400 Days und die dreiteilige Miniserie mit Katana-Kämpferin Michonne erstmals an einem Ort verfügbar sein, sodass Spieler sich auf die kommende vierte und letzte Staffel mit Serienliebling Clementine vorbereiten können, die für 2018 angesetzt ist.

Mithat bei Telltale Games vor fünf Jahren im Grunde ein neue Adventure-Ära begonnen, welche zwischenzeitlich nicht nur der TWD-Serie drei Staffeln und zwei weitere Ableger bescherte, sondern auch weitere "Telltale Series"-Abenteuer wie The Wolf Among Us oder Tales from the Borderlands hervorbrachte. Mit der nun angekündigten "The Walking Dead: Collection", welche ab demfür PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird, erhält man nun alle 19 Episoden in einem Paket. Neben der dritten Staffel, The Walking Dead: A New Frontier, sind Season One, Season Two, 400 Days und die dreiteilige Miniserie Michonne in einer grafisch aufpolierte Version enthalten. Die vierte und letzte Staffel mit Clementine, wird im kommenden Jahr starten.