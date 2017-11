Trüberbrook - Deutsches Mystery-Adventure startet auf Kickstarter

Trüberbrook ist ein atmosphärisches, Story-basiertes Adventure. Schauplatz ist das abgelegene Luftkurörtchen Trüberbrook in der deutschen Provinz in den späten 1960er Jahren – also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt – wo er schließlich die Welt retten muss.



Mit Fortschreiten der Handlung entwickelt sich die anfangs harmlos und idyllisch anmutende Geschichte zu einem turbulenten und rätselhaften Science-Fiction-Abenteuer!



Neben den liebevoll gestalteten Charakteren, einem stimmungsvollen Soundtrack, spannenden Rätseln und viel Humor, erwartet die Spieler ein fulminanter Augenschmaus: sämtliche Landschaften werden von Szenenbildnern als aufwändige Miniaturkulissen in der Werkstatt gebaut, wie ein echtes Filmset inszeniert und anschließend mittels Photogrammetrie digitalisiert. Auf diese Weise entsteht ein ganz besonderer Look, der die Atmosphäre des Spiels unterstreicht.

Mitpräsentieren Headup Games und das Kölner Entwicklerstudio btf (bildundtonfabrik), die dem ein oder anderen vielleicht durch ihre Pixelart-Adventure rund um das "Neo Magazin Royale" und Jan Böhmermann bekannt sein dürften, ihr neuestes Projekt. Das atmosphärische Mystery-Adventure Trüberbrook beschreiben die Macher so: "Science-Fiction trifft auf Heimatfilm, Akte X und Twin Peaks treffen auf den Förster vom Silberwald". Die jüngst gestartete Kickstarter-Kampagne zur weiteren Finanzierung der Entwicklung hat bereits einen sehr guten Start hingelegt, was sicherlich nicht nur am ungewöhnlichen Setting, sowie der aufwendigen und gleichermaßen ungewöhnlichen Technik liegt. Die Veröffentlichung soll 2018 sowohl für PC/Mac/Linux, als auch auf der PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erfolgen. Einen ersten Eindrück sowie weitere Details erhält der nachstehende Kickstarter-Trailer und die dazugehörige Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform.