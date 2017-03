EA Play 2017 - Termin und erste Details zum Electronic-Arts-Event

Außerdem werden erstmals viele der kommenden Titel von EA SPORTS zu begutachten sein: Madden NFL 18, FIFA 18 und NBA LIVE 18. Aber natürlich ist das noch nicht alles ... in den kommenden Monaten erfahrt ihr mehr.



Wer nach Hollywood reisen möchte, sollte sich den 20. April 2017 um 18:00 Uhr im Kalender markieren. Dann beginnt nämlich der öffentliche Außerdem werden erstmals viele der kommenden Titel von EA SPORTS™ zu begutachten sein: Madden NFL 18, FIFA 18 und NBA LIVE 18. Aber natürlich ist das noch nicht alles ... in den kommenden Monaten erfahrt ihr mehr.



Neben den Spielvorstellungen in Hollywood bieten wir zudem ein umfassendes Programm für alle Spieler, die online mit dabei sind. So wird es während des dreitägigen Events detaillierte Gameplay-Einblicke, Wettbewerbe und exklusive Interviews mit den Entwicklerteams geben. Ob ihr also persönlich vorbeikommt oder online zuschaut – seid ab dem 10. Juni bei EA PLAY dabei!



Wer nach Hollywood reisen möchte, sollte sich den 20. April 2017 um 18:00 Uhr im Kalender markieren. Dann beginnt nämlich der öffentliche Ticketverkauf. Details zu den Abläufen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.. Details zu den Abläufen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Während der Frühling langsam aber sicher in die Gänge kommt und schon bald verlängerte Oster-Wochenenden anstehen, zeichnet sich am Gaming-Horizont auch schon eines der alljährlichen Highlights ab. Die, welche Mitte Juni im Los Angeles Convention Center stattfinden wird. Wenige Tage zuvor wird Electronic Arts mit dersein ganz eigenes Event starten und lädt vom 10. bis 12. Juni nach Hollywood. Mit der Ankündigung hat man auch gleich den Starttermin für den Ticketverkauf verkündet und Star Wars: Battlefront 2 sowie ein neues Need for Speed angekündigt, die auf dem EA Play Event erstmals vorgestellt werden. Weitere Infos sollen in Kürze folgen.