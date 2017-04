Xbox One Scorpio - Digital Foundry kündigen exklusive Enthüllung an

Nach der offiziellen Ankündigung von "" zur E3 2016 hat Microsoft sich hinsichtlich weiterer Informationen zu seiner 4K-Konsole eher bedeckt gehalten. Dies konnte auch die Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro von Sony Interactive Entertainment zum 10. November 2016 nicht ändern. Nun haben die Redmonder kürzlich bestätigt, dass man auf der diesjährigen E3 ( Electronic Entertainment Expo) im Rahmen eines eigenen Events die neue Konsole und dessen Spezifikationen näher vorstellen wird - schließlich soll die Powermaschine noch 2017 im Handel erscheinen.Einen exklusiven Vorgeschmack werden am Donnerstag, den, die Kollegen von Eurogamer und Digital Foundry liefern. Diese kündigen für 15 Uhr unserer Zeit (2PM, UK) eine offizielle Enthüllung der Xbox Scorpio an. Im Vorfeld hat Microsoft bereits, auf der offiziellen Website zu Project Scorpio , natives 4K-Gaming verbunden mit einem 4K-Aufnahmemodus, einen 8-Kern Prozessor sowie die vielfach zitierten 6 Teraflops bestätigt. Die Website Windows Central will zudem bereits erfahren haben, dass Microsoft mit u.a. Forza Motorsport 7 Red Dead Redemption 2 und Star Wars: Battlefront II , diverse Kandidaten für eine 4K-Präsentation ausgewählt hat.