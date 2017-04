PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den Mai 2017

Alienation - Führe in diesem Top-Down-Shooter mit Twin-Stick-Steuerung deine Elitetruppe zum Gegenangriff gegen eine Alieninvasion, um die Erde zu retten. Alienhorden überrennen den Planeten, und du musst mit bis zu drei Freunden zusammenarbeiten, um Taktiken zu entwickeln und einander unter wachsendem Druck am Leben zu halten.



Tales from the Bordelands - In der gnadenlosen Welt von Pandora brechen ein Hyperion-Angestellter und eine Hochstaplerin zu einem Abenteuer mit dem Ziel auf, Geld zurückzuerobern, das beide für sich beanspruchen. Erlebe die Geschichte von Rhys und Fiona, unfreiwillige Partner auf der Suche nach Größe, in diesem preisgekrönten Universum von Gearbox Software.



Ziehe mit den Laser Disco Defenders in den Kampf gegen den Lord Monoton und verhindere, dass der Schurke den begehrten Spiegelmond dazu benutzt, die ganze Galaxie nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. In der von dir entfesselten Bullet Hell musst du höllisch aufpassen, denn Laser, die du abfeuerst, prallen von den Wänden zurück und können dich ebenso treffen wie die Feinde! Meistere zufallsgenerierte Levels und besiege die Roboter von Lord Monoton. Ob heiße Flammensneaker oder cooler Schnellfeuer-Chromanzug – du entscheidest, wie dein Disco Defender aussieht und spielt, je nachdem, welches Outfit du deinem Charakter anziehst. Höchste Zeit, die Galaxie zu retten und dabei cool auszusehen!

Die neuen PlayStation Plus Spiele für den Mai stehen fest. Sony Interactive Entertainment hat folgendes Line-Up bekannt gegeben, das ab dem, im Rahmen eines aktiven PlayStation Plus Abos, zum Download bereitstehen wird: Alienation (PlayStation 4), Tales from the Borderlands (PS4),(PlayStation 3),(PS3), Laser Disco Defenders (PS4, PS Vita) und(PS Vita). Bis zum Start des neuen PS+ Monats könnt ihr euch nach wie vor die April-Spiele sichern.