Gratis Comic Tag 2017 - Comichändler in deiner Umgebung erwarten dich

Eigentlich ist das alles ganz einfach: 30 speziell für diesen Tag produzierte Comics liegen am 13.05.2017 bei allen teilnehmenden Händlern aus. Alle, die diese Comics mitnehmen möchten – und zwar vollkommen gratis – können zu den Händlern gehen und sich ihre Favoriten auswählen. Wichtig: Nur diese 30 Comics sind gratis, andere Comics im Sortiment der Händler nicht.



In der Regel werden die Händler nur eine begrenzte Anzahl an die Interessenten heraus geben. Hier bitten wir um Verständnis, wenn in der Regel keine Komplettpakete mit allen 30 Heften an alle Kunden herausgegeben werden. Der Durchschnitt lag in den vergangenen Jahren bei 5 Heften je Interessent. Daher raten wir dazu im Vorfeld eine Vorauswahl über unsere Website zu treffen, so dass Ihr direkt beim Händler die Titel nennen könnt, die Euch interessieren.



Ebenfalls in der Regel sollten die Comics ohne Vorbedingungen heraus gegeben werden. Und Ihr müsst in der Regel nichts kaufen. Ihr könnt natürlich – wenn Ihr sowieso schon bei Eurem Händler seid – gerne weitere Comics einkaufen. Der Händler wird sich freuen und wer weiß, gibt vielleicht noch das eine oder andere Heft oben drauf mit.



In den vergangenen Jahren wurden mehr als eine halbe Million Hefte verteilt. Warum nun wird das eigentlich gemacht? Es ist ganz profan Werbung für den lokalen Comicfachhandel. Da es dem Comicfachhandel in den vergangen Jahren nicht unbedingt gut ging, haben sich die Comicverlage überlegt, wie man ihn unterstützen könnte. Heraus kam die Umsetzung des in Amerika sehr erfolgreichen Free Comic Book Day für Deutschland.

Es ist wieder soweit. Am morgigen Samstag, den 13. Mai, laden Comichändler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder zum alljährlichen. Zu diesem Anlass gibt es im Comicladen deines Vertrauens nicht nur kostenlose Comics abzugreifen, die eigens für dieses Event produziert wurden, sondern auch die Gelegenheit in zahlreichen Heften zu stöbern. Die Auswahl bei den dreißig Gratis-Comics ist groß: "Von Manga über Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney, die Simpsons bis zu Independent Comics und vielem mehr gibt es im Angebot. Viele Händler veranstalten am Gratis Comic Tag über "nur" die Gratis-Hefte hinaus noch weitere Aktionen wie Signierstunden mit Comickünstlern, Ausstellungen, Wettbewerbe, Zeichenkurse, zusätzliche Sonderangebote und mehr". Eine Übersicht der Comics findet sich auf der offiziellen Gratis Comic Tag-Website , außerdem findest du dort auch die Route zu einem Comichändler in deiner Nähe