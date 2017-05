Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den Juni 2017

SpeedRunners ist ein kompetetiver Platformer für 4 Spieler mit Enterhaken, Power-Ups und interaktiven Spielfeldern. Renne, springe und schwinge herum, schieße Raketen und hänge dich an Gegner fest, um sie aus dem Bild zu hauen! In einer Stadt voller Superhelden ist es schon ein Wettkampf für sich, überhaupt bis zu einem Verbrechen zu gelangen. Glücklicherweise gibt es genügend Raketen, Bomben, Enterhaken, Stacheln und andere Goodies, die so herumliegen - um den Wettekampf spaßig und schnell zu machen. Willkommen bei SpeedRunners.



Watch_Dogs - Du spielst Aiden Pearce, einen brillanten Hacker und ehemaligen Gangster, dessen kriminelle Vergangenheit zu einer blutigen Familientragödie führte. Jetzt bist du auf der Jagd nach den Leuten, die deiner Familie Leid zugefügt haben, und du hast die Möglichkeit, jeden in deinem Umfeld zu überwachen und zu hacken, indem du alles manipulierst, was mit dem Netzwerk der Stadt verbunden ist. Greife auf die allgegenwärtigen Überwachungskameras zu, lade persönliche Informationen herunter, um eine Zielperson zu finden, kontrolliere Ampeln und öffentliche Verkehrsmittel … und vieles mehr.



Assassin's Creed III - Die Amerikanischen Kolonien im Jahre 1775. Es ist die Zeit zivilen Ungehorsams und politischen Aufbruchs in Amerika als ein amerikanischer Ureinwohner und Assassine sein Land und seine Leute zu schützen versucht, und damit die Flammen eine Revolution einer junge Nation entfacht. Assassin’s Creed III entführt Sie zurück zum amerikanischen Revolutionskrieg, aber nicht zu dem, den Sie aus den Geschichtsbüchern kennen.



Dragon Age: Origins - Die Schöpfer von Mass Effect und Baldur’s Gate präsentieren das Dark Fantasy Epos Dragon Age: Origins. Sie sind ein Grauer Wächter, einer der letzten Angehörigen eines legendären Ordens, der über das Land wacht. Als sich ein uralter Feind wieder erhebt und das Königreich im Bürgerkrieg zu versinken droht, hat das Schicksal Sie auserwählt, um das zerrissene Land zu einen und den Erzdämon endgültig zu vernichten.

Auch im Sommermonatliefert Microsoft wieder ein frisches Spiele Line-Up für alle Xbox Live Gold-Mitglieder. Ab demstehen für euch im Rahmen von "" folgende Titel zum kostenlosen Download bereit: Speed Runners (Xbox One) und Assassin’s Creed III (Xbox One, Xbox 360). Ab dem 16. des Monats gesellen sich dann noch Watch Dogs (Xbox One) und Dragon Age: Origins (Xbox One, Xbox 360) hinzu. Als Bonus zum ohnehin kostenlos erhältlichen Phantom Dust (Xbox One), liefert man für alle Gold-Mitglieder gleich noch kostenlose Zusatzinhalte.