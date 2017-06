PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den Juni 2017

Life is Strange ist ein episodisches Spiel in fünf Teilen, das sich vorgenommen hat, Spiele zu revolutionieren, in denen Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen die Geschichte beeinflussen. Dies geschieht durch das Zurückdrehen der Zeit, was die Veränderung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlaubt.



Du bist Max, eine Fotografie-Studentin, die ihre alte Freundin Chloe mit ihrer neu entdeckten Fähigkeit zum Zurückdrehen der Zeit rettet. Die beiden lernen bald die dunklere Seite von Arcadia Bay kennen, als sie die verstörende Wahrheit hinter dem plötzlichen Verschwinden einer Mitstudentin aufdecken. Bald beginnt Max, Geschehnisse vorauszuahnen und kämpft damit, die Implikationen ihrer Fähigkeit zu verstehen. Sie muss schnell lernen, dass die Veränderung der Vergangenheit manchmal zu einer verheerenden Zukunft führen kann.



Der Horror-Shooter Killing Floor 2 ist das blutige Massaker, auf das die Fans gewartet haben: Mit mehr Monstern, mehr Waffen und mehr Eingeweiden als jemals zuvor! Das kooperative und kompetitive Sci-Fi-Horror-Spiel besticht mit forderndem Shooter-Gameplay und einer Prise makabren Humor. Alle Design-Entscheidungen basieren darauf, die Zeds möglichst stilvoll zu dezimieren und dabei unfassbar gut auszusehen!

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat steht auch imein neues Update im PlayStation Store an - inklusive des neuen "PlayStation Plus" Spiele-Lineups. Kurz vor Veröffentlichung hat Sony Interactive Entertainment das Geheimnis um die neuen Titel gelüftet, die ab dem 6. Juni - im Rahmen eines aktiven PS+ Abos - kostenlos zum Download bereitstehen werden. Diesmal mit dabei: Killing Floor 2 (PlayStation 4), Life is Strange (PS4),(PS3),(PS3),(PS4, PS Vita) und(PS4, PS Vita). Bis zur Veröffentlichung Anfang kommender Woche, könnt ihr euch noch die aktuellen Mai-Spiele sichern.