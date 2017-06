E3 2017 - Livestream-Termine der Pressekonferenzen & Shows

Electronic Arts - EA PLAY Pressekonferenz

Microsoft - Xbox Pressekonferenz

Bethesda Softworks - #BE3 Showcase

Devolver Digital - Mega Press Conference

PC Gaming Show - Showcase

Ubisoft - #UbiE3 Pressekonferenz

Sony Interactive Entertainment - PlayStation Pressekonferenz

Nintendo - E3 Spotlight Showcase

E3 Coliseum - Showcase mit Geoff Keighley

The biggest names in video games and special guests Jack Black, Neil deGrasse Tyson, James Gunn, Chris Hardwick, Gennifer Hutchison, Ivan Reitman, Jordan Vogt-Roberts, and more will join E3 2017 for two days of panels and surprises. - weitere Infos und Eventplan

An diesem Wochenende und die kommenden Tage blickt die interessierte Gaming-Welt wieder in Richtung Los Angeles. Die diesjährige Electronic Entertainment Expo - kurz- steht wieder auf dem Programm und wird vom 13. - 15. Juni erneut zahlreiche Spieler ins Los Angeles Convention Center locken. Wie jedes Jahr geht es mit den großen Pressekonferenzen los, die spannende Neuankündigungen, erste Gameplay-Eindrücke und vieles mehr versprechen - hierzulande kann man diese natürlich bequem per Live-Stream mitverfolgen. In der nachstehenden Übersicht findest du die jeweiligen Sendezeiten und Quellen mit deutschen Uhrzeiten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch diverse Kanäle, die die Livestreams ebenfalls ausstrahlen, zum Beispiel YouTube Live at E3 mit Geoff Keighley.Wie gewohnt, finden sich im Anschluss auch alle Trailer und Gameplay-Videos, Bildmaterial und dazugehörige News bei uns - für alle die nicht LIVE dabei sein können oder wollen. Dank unserer zum Jahreswechsel vollzogenen Remastered-Relaunch-Beta gibt es nun auch eine E3 2017 Eventseite , die alles nochmals übersichtlich auf einen Blick präsentiert und im Laufe des Events ständig erweitert wird. Mögen die Spiele beginnen, Viel Spaß!