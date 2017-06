Nintendo Switch - Neues Kirby, Yoshi und weitere Spiele angekündigt

Auch auf Kirby wartet ein neues Abenteuer, dem er sich ebenfalls auf Nintendo Switch stellen wird. Darin kann er seine Gegner rekrutieren, indem er sie mit Herzen trifft, und sich so eine Truppe aus bis zu vier Charakteren zusammenstellen. Alternativ lässt sich das Abenteuer auch mit drei Freunden zusammen kooperativ erleben. Für den Mehrspieler-Modus ist zusätzliches Zubehör erforderlich, das separat erhältlich ist. Kirby kann seine Kopierfähigkeiten kombinieren, um Komboangriffe auszuführen und so seine Gegner besiegen und Rätsel lösen. Das Spiel erscheint 2018.

In Yoshis neuem Spiel gilt es, eine riesige Welt zu erkunden, die wie ein Mini-Diorama aufgebaut ist und sich von der Vorder- und der Rückseite aus bewundern lässt. So kann Yoshi die Umgebung aus einem neuen Blickwinkel erleben und so zusätzliche Überraschungen finden. Yoshis neues Abenteuer beginnt 2018.



In seinem rund 25-minütigen E3-Spotlight - das ihr euch hier nochmals anschauen könnt - widmete sich Nintendo in erster Linie derund präsentierte am gestrigen Abend nicht nur Super Mario Odyssey sowie neue Trailer zu Fire Emblem Warriors und Xenoblade Chronicles 2 , sondern kündigte auch frische Spiele für seine neueste Konsole an. Mit Metroid Prime 4 wurde zumindest die Entwicklung eines neuen Abenteuers mit Samus Aran bestätigt, für mehr als ein Platzhalter-Logo hat es aber leider nicht gereicht. Genau wie beim neuen, "großen" Pokemon für die Nintendo Switch. Die beiden frisch angekündigten Spiele vonkamen da schon wesentlich besser weg und wurden auch direkt mit Gameplay-Trailern für das kommende Jahr angekündigt. Umfangreichere und eigene Hands-On-Eindrücke zu diesen und weiteren Spielen für die Nintendo Switch gibt es bei uns voraussichtlich bereits noch in diesem Monat.