SNES Classic Mini - Nintendo kündigt Super Nintendo Miniatur-Konsole an

SNES Classic Mini: Europäische Edition (links), Nord Amerikanische Edition (rechts)

Wer das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System per beiliegendem HDMI-Kabel mit seinem HD-Fernseher verbindet, kann gleich loslegen. Zu den 21 installierten Spielen gehört auch eines, das nie erschienen ist – das intergalaktische Weltraum-Abenteuer Star Fox 2. Es ist die Fortsetzung des ursprünglichen Star Fox-Titels, der in Europa unter dem Namen Starwing in den Handel kam. Das Sequel ist noch während der Super Nintendo-Ära entwickelt, dann aber nicht mehr auf den Markt gebracht worden, weder in Europa noch anderswo.



Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System wurde der Original-Konsole detailgetreu nachgebildet, ist aber wesentlich kleiner. Genauso groß und gleichzeitig großartig ist dagegen das Spielerlebnis. Folgende Titel sind auf der Konsole installiert:



Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

F-ZERO

Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack)

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Nach allen Maßstäben, die man an Videospiele anlegen kann, handelt es sich bei jedem dieser Titel um einen Klassiker. Einige waren der Ausgangspunkt von Spielserien, die sich bis heute größter Beliebtheit erfreuen. Auch umfangreiche Rollenspiele sind dabei, die für dutzende Stunden voller Spielspaß sorgen, beispielsweise Secret of Mana, Final Fantasy III, EarthBound und Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Selbst für alte Super Nintendo-Hasen, die schon oft in diese 16-Bit-Spielwelten eingetaucht sind, hat die Mini-Konsole mit Star Fox 2 noch eine Neuheit zu bieten – und eine kleine Herausforderung zugleich. Denn nur wer den ersten Level des Original-Star Fox schafft, das in Europa unter dem Namen Starwing veröffentlicht wurde, spielt sich damit den Zugang zu Star Fox 2 frei.

Nintendo nutzt die Gelegenheit und kündigt zum Wochenstart mit demeine weitere Mini-Konsole für Retro-Fans an. Die Miniatur-Variante des SNES , welches erstmals im November 1990 in Japan und zwei Jahre später auch in Europa veröffentlicht wurde, erscheint hierzulande amund wird 21 fest installierte Spiele enthalten (ursprünglichen US-Veröffentlichungen mit 60 Hz). Darunter auch das nie veröffentlichte Star Fox 2."Das Super Nintendo Entertainment System, Nachfolger vom legendären Nintendo Entertainment System, bescherte seinen Fans einige der größten 16-Bit Videospielhits aller Zeiten. Dazu gehören Klassiker wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid und F-ZERO". Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System wird im Paket mit einem HDMI-Kabel, einem USB-Stromkabel und mit zwei kabelgebundenen Super NES Classic Controllern angeboten, die unverbindliche Preisempfehlung des Sammlerstücks liegt bei. Vorbestellen kann man das SNES Classic Mini bisher jedoch noch nicht - der Run dürfte noch größer werden, als im vergangenen Jahr beim NES Classic Mini , welcher in geringer Stückzahl gefertigt wurde und rasch vergriffen war.