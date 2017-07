PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den August 2017

Just Cause 3 - Die Mittelmeerrepublik Medici leidet unter der brutalen Herrschaft von General Di Ravello, ein Diktator mit unstillbarer Machtgier. Auftritt Rico Rodriguez, ein Mann mit der Mission, die Macht des Generals zu zerschlagen - koste es, was es wolle. Du kannst dich frei über 400 Quadratmeilen vom Himmel bis zum Meeresgrund bewegen und dir steht ein riesiges Arsenal an Waffen, Apparaturen und Fahrzeugen zur Verfügung - also bereite dich darauf vor, so kreativ und explosiv wie möglich Chaos anzurichten.



Assassin's Creed: Schrei nach Freiheit - Hinterlasse mit diesem neuesten Einzelspieler-Action-Adventure deine Spuren im Zeitalter der Sklaverei. Adéwalé wurde als Sklave geboren und in jungen Jahren an einen Plantagenbesitzer verkauft. Als Piraten die Plantage überfielen, gelang Adéwalé die Flucht. Fortan konnte er an Bord der Jackdaw ein freies Leben führen, wo er zum Vertrauten und Stellvertreter des berüchtigten Kapitäns Edward Kenway aufstieg. Inzwischen ist Adéwalé zu einem erfahrenen Assassinen und ehrwürdigen Mitglied der Assassinen-Bruderschaft aufgestiegen.



That's YOU - Ein neues Partyspiel rund um ... DICH! Begib dich mit deinen Freunden und deiner Familie auf eine Entdeckungsreise und finde heraus, was ihr wirklich voneinander denkt. Schnapp dir dein Smartphone oder Tablet, schieß ein Selfie und bewältige über 1.000 Fragen, Zeichenaufgaben und Textnachrichten-Spiele.

Auch Sony Interactive Entertainment präsentiert für den August ein neues Spiele-Line-Up für alle mit einem aktiven PlayStation Plus Abo. Ab dem 1. August stehen euch folgende Spiele zum kostenlosen Download im PlayStation Store zur Verfügung: Just Cause 3 (PlayStation 4), Assassin’s Creed: Freedom Cry (PS4),(PS4, Bonustitel),(PlayStation 3),(PS3),(PS4, PS Vita) und(PS Vita). Bis zur Veröffentlichung des neuen Line-Ups könnt ihr euch noch die aktuellen Spiele aus dem Juli sichern.