Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den August 2017

Slime Rancher - In Slime Rancher schlüpfst Du in die Rolle von Beatrix LeBeau, die ihren Lebensunterhalt mit dem Bezwingen schleimiger Lebewesen – den Slimes – verdient. Mit viel Ellenbogenschmalz steckst Du Dein Territorium ab, häufst Reichtum an und stellst Dich der ständigen Bedrohung herumrollender Slimes.



Trials Fusion - Trials ist zurück! Im verrückten Plattform-Rennspiel stellst Du in surrealen Welten mit Rampen und Hindernissen neue Streckenrekorde auf. Sowohl im Solo- als auch im Mehrspieler-Modus vollführst Du Tricks in bester Trials-Manier und baust mit dem Streckeneditor eigene wahnwitzige Hindernis-Parkours.



Bayonetta - Als letzte Überlebende eines uralten Hexenklans stürzt Du Dich in diesem Third-Person-Shooter in ein Action-Spektakel erster Güte. Mit einem vielseitigen Waffen-Repertoire und tödlichen Zauberkräften kämpfst Du gegen zahlreiche Gegner, böse Mächte und gigantische Bösewichte.



Red Faction Armageddon - 50 Jahre nach den Ereignissen von Red Faction: Guerilla bist Du als Darius Mason erneut auf dem Planeten Mars unterwegs – diesmal aus der Third-Person-Perspektive. Die Mars-Bevölkerung lebt mittlerweile in Tunnelsystemen unter der Oberfläche und sieht sich einer neuen drohenden Gefahr gegenüber. Als letzte Hoffnung der Menschheit trägst Du die Zukunft des Planeten auf Deinen Schultern.

Der August steht vor der Tür und damit nicht nur die gamescom 2017 in Köln , sondern auch ein frisches Spielepaket von Microsoft, das ihr im Rahmen einer aktiven Xbox Live "Gold Mitgliedschaft" kostenlos auf eureherunterladen könnt. Ab dem 1. August stehen folgende Spiele zum Download bereit:(Xbox One) und Bayonetta (Xbox One, Xbox 360) - in der zweiten Monatshälfte gesellen sich zusätzlich Trials Fusion (Xbox One) und Red Faction Armageddon (Xbox One, Xbox 360) hinzu. Eine gute Gelegenheit sich am Wochenende noch die Juli Spiele zu sichern.