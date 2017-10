Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den Oktober 2017

Gone Home: 7. Juni 1995. 1:15 Uhr. Du triffst nach einem Jahr auswärts zu Hause ein. Du erwartest, dass deine Familie dich begrüßt, aber das Haus ist leer. Irgendetwas stimmt nicht. Wo sind sie alle? Und was ist hier passiert? Finde es heraus, während du das Haus in Arbor Hill erkundest. Das Spiel wurde mit Preisen überhäuft und als "eine bemerkenswerte Leistung" (IGN) und "das tollste Videospiel, das jemals eine Liebesbeziehung behandelte" (The New York Times) bezeichnet. Erlebe eins der bestimmenden Indiespiele dieser Generation und mehr als 90 Minuten Kommentare zu den Vorgängen hinter den Kulissen − von den Entwicklern, Schauspielern und Musikern, die Gone Home erst möglich gemacht haben!



The Turing Test ist ein Rätselspiel aus Sicht der ersten Person, welches das Phänomen des Bewusstseins erforscht und die Bedeutung der menschlichen Intuition infrage stellt. Schlüpfe in die Rolle von Ava Turing, einer Ingenieurin der International Space Agency (ISA) und bewege dich durch eine Erzählung der Selbstwahrnehmung und Moral, während du die versteckten Mysterien Europas aufdeckst. Tauche ein in die Rätsel menschlicher Interaktion von The Turing Test und bewaffne dich mit logischem und methodischem Denken. Nimm es mit Tests auf, die so entworfen wurden, dass nur ein Mensch sie lösen kann. Schütze dich und überlebe in einer sich entwickelten Geschichte, die auf dem angeborenen Drang der Menschheit zur Erkundung basiert. Spieler dringen tief in den eisverkrusteten Kern Europas ein und überschreiten die Grenze zwischen Mensch und Maschine.



Untersuche die Wahrheit hinter der ISA-Forschungsstation auf dem Jupitermond Europa. Löse Rätsel mit deinem Energiemanipulator (EMT), um Kraft von einem Objekt in ein anderes zu transferieren. Schalte Maschinen künstlicher Intelligenz ein und übernimm die Kontrolle über sie, manipuliere riesige Strukturen und bewältige komplexe Aufgaben - all dies ist in eine vielschichtige Erzählung eingebaut, die sich mit dem menschlichen Streben nach Kontrolle beschäftigt. The Turing Test kann nur mittels des interaktiven Mediums des Videospiels erlebt werden.

Microsoft präsentiert pünktlich zum anstehenden Start in den neuen Monat sein "" Spiele-Line-Up für den. Diese könnt ihr ab dem 1. Oktober im Rahmen einer aktiven Xbox Live Gold-Mitgliedschaft auf eure Xbox One oder Xbox 360 herunterladen. Diesen Monat werden folgende Spiele zum Download bereitstehen: Gone Home: Console Edition (Xbox One),(Xbox One, Xbox 360). Wie gewohnt, gesellen sich anschließend ab Mitte des Monats zwei weitere Titel hinzu: The Turing Test (Xbox One) und(Xbox One, Xbox 360). Wie immer zu diesem Zeitpunkt, solltet ihr euch noch die Spiele des aktuellen Monats sichern, sofern noch nicht geschehen.