EA schließt Visceral Games - Star Wars Action-Adventure mit Neuausrichtung

Unser Visceral-Studio hat an einem Action-Adventure gearbeitet, das im Star Wars-Universum spielt. In seiner aktuellen Form wäre daraus ein Story-basiertes, lineares Abenteuerspiel geworden. Im Verlauf des Entwicklungsprozesses haben wir das Spielkonzept mit Spielern getestet, ihr Feedback notiert, was und wie sie spielen wollen, und aufmerksam fundamentale Verschiebungen des Marktes beobachtet. Dabei wurde uns klar, dass wir das Design verändern mussten, um ein Erlebnis zu liefern, das Spieler immer wieder und auch noch nach längerer Zeit erleben wollen. Wir werden die beeindruckende Grafik und die Authentizität im Star Wars-Universum beibehalten und dabei eine echte Star Wars-Story zum Leben erwecken. Aber wir werden daraus ein breiter orientiertes Spiel machen, mit mehr Vielfalt und mehr Spielerbeteiligung, das die Möglichkeiten unserer Frostbite-Engine nutzt. Wir werden einige zentrale Elemente neu aufbauen, um Spielern ein vielschichtigeres und umfassenderes Star Wars-Abenteuer zu bieten, das sie erkunden können.

Electronic Arts überrascht die Branche und Spieler jüngst mit der Schließung der kalifornischen Visceral Games , welche vielen insbesondere durch die Dead Space Reihe oder auch Battlefield: Hardline bekannt sein dürften. Patrick Söderlund (Executive Vice President of Electronic Arts) begründet dies in einem Statement mit der Erkenntnis, dass sich die Gamesbranche "schneller und dramatischer" entwickelt als je zuvor. Zudem hat man festgestellt, dass man das Design des storybasierten Star-Wars-Spiels anpassen muss, um ein "breiteres Publikum" anzusprechen. Die Entwicklung des Projekts wird daher nun an die EA Worldwide Studios übergeben, mit einer Veröffentlichung - die ursprünglich mal für 2018 anvisiert war - ist nun nicht mehr vorzu rechnen.