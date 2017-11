Xbox Live - "Games with Gold" Spiele für den November 2017

Mit dem Arcade Racer Trackmania Turbo fährst Du die schnellste Runde unter zahlreichen Konkurrenten. In vier verschiedenen Szenarien, mehreren Schwierigkeitsgraden und 200 imposanten Strecken gibt es in Trackmania Turbo viel zu erleben. Spiele den einzigartigen Doppelfahrer-Modus, bei dem zwei Fahrer ein Auto kontrollieren oder fordere Deine Freunde im Zeitfahren heraus. Ein Soundtrack, der sich Deinem Fahrstil anpasst, rundet das Spielerlebnis ab.



Tales from the Borderlands führt Dich in das Universum von Borderlands. Du verfolgst die Geschichte verschiedener Charaktere, die durch das Schicksal aneinandergeraten und zusammen nach großem Reichtum suchen. Böse Jungs, Bandenkriege, Verrat, Rache und eine Menge Explosionen sind nur die Spitze des Eisbergs in Deinem Abenteuer.



Der Klassiker Nights into Dreams… kehrt auf die Xbox zurück. Rette das Traumland Nightopia vor Wizeman, dem Verrückten, indem Du Kristalle sammelst und die gestohlenen Emotionen zurückholst. Mit verbesserter Grafik, Ranglisten und sogar Leveln in der Weihnachtszeit bekommst Du den beliebten Klassiker vollgepackt direkt auf Deine Konsole.



Werde zum Abenteurer, bereise die Welt und suche nach versteckten Schätzen im Jahr 1938. In Deadfall Adventures schlüpfst Du in die Rolle von James Lee Quatermain und begleitest Agentin Jennifer Goodwin auf der Jagd nach einem alten ägyptischen Artefakt. Das abwechslungsreiche First-Person Abenteuer führt Dich durch die verlorenen Welten der Maya Ruinen, verbotene Städte und die Wüsten Ägyptens.

Microsoft startet mit einem neuen "Games with Gold" Spielepaket in den November, das ihr euch im Rahmen einer aktiven Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live kostenlos herunterladen könnt. In diesem Monat stehen demnach folgende Spiele für euch bereit: Trackmania Turbo (Xbox One) und(Xbox One, Xbox 360) sind direkt zum Monatsstart und demzufolge ab sofort verfügbar, während sich Tales from the Borderlands (Xbox One) und(Xbox One, Xbox 360) in der zweiten Monatshälfte hinzugesellen werden.Ein weiteres Highlight dürfte für Microsoft in diesem Monat zweifelsfrei auch die Veröffentlichung der 4K-Konsole Xbox One X sein, welche am 7. November erscheint und dessen Launch in den kommenden Tagen mit verschiedenen Events gefeiert wird. U.a. mit einem Livestream zum Launch , der am Montag, 6. November ab 17:00 Uhr deutscher Zeit startet.