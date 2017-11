PlayStation Plus - Hier sind die PS+ Games für den November 2017

Worms Battlegrounds ist das aktuell umfangreichste und beste Worms-Spiel mit mehr Würmern, größeren Landschaften, dynamischeren Wasseranimationen, umfangreicherem Waffenarsenal und besseren Anpassungsmöglichkeiten als jemals zuvor. Worms Battlegrounds bietet wunderschöne 3D-Visuals in HD, integriert dabei aber das bewährte und klassische 2D-Gameplay der Marke. Neue Blitzeffekte, neue Funktionen für Soziale Netzwerke, spannende Additions für eine Verbesserung der Spielererfahrung und viele weitere Features – alles, was sich ein Worms-Fan nur wünschen kann! Worms Battlegrounds bringt Freunde und Familien zusammen in der noblen Absicht von Selbstverbesserung, Weltherrschaft und explodierenden Schafen!



Bound: Eine schwangere Frau läuft barfuß an einem Strand/Eine junge Prinzessin verteidigt ihr surreales Reich. Ein gekritzeltes Tagebuch erinnert sie an die Vergangenheit/Ein Land der Fraktale und seltsamer Geometrien. Eine gebrochene Erinnerung an eine zerbrechliche Familie/Eine graziöse Reise von unglaublicher Anmut. Ein Tanz/eine Mission/ein magisches Reich/ein Albtraum/ein sich entfaltender Traum. Bound ist all das. Um wirklich frei zu sein, musst du herausfinden, was dich bindet.



Until Dawn: Rush of Blood: Mach dich bereit für die verstörendste Achterbahnfahrt deines Lebens! Eine Achterbahnfahrt direkt in die Hölle! Bewaffnet bis an die Zähne musst du dir deinen Weg durch unheimliche Monsterhorden kämpfen, die dich aus allen Richtungen angreifen. Dich erwarten bei dieser höllischen Achterbahnfahrt jede Menge Herausforderungen – und das Ganze gibt es nur für PlayStation VR. Setz dich in die vorderste Reihe bei einer Achterbahnfahrt des Schreckens. Die Waffen in deinen Händen reichen aus, um mit den Albtraumgestalten fertigzuwerden, die in der Finsternis auf dich lauern - aber kannst du noch zielen, wenn dur vor Furcht zitterst? Kannst du sieben Level lang puren Terror überleben und dir einen Platz in der globalen Rangliste sichern? Du hast die Wahl zwischen unterschiedlichen Pfaden und albtraumhaften Mottos, die dir die Haare zu Berge stehen lassen werden. So sind keine zwei Fahrten gleich – und auch du wirst nie mehr so sein wie vorher … Erlebe das Böse hautnah!

Neben Microsoft hat natürlich auch Sony Interactive Entertainment sein neues monatliches Spielepaket bekannt gegeben, das euch im Rahmen eines aktiven PlayStation Plus Abonnements zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Ab dem 7. November lösen folgende Spiele das aktuelle Paket ab: Worms Battlegrounds (PlayStation 4), Bound (PS4, PlayStation VR), Until Dawn: Rush of Blood (Zugabe für PlayStation VR). Darüber hinaus hat Sony im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, bei dem ihr mit PS+ doppelte Rabatte erhaltet.