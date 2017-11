Aid Raid - 24-stündiger Charity-Live-Stream rund um Spiele

Beim Projekt Aid Raid handelt es sich um einen Charity Stream auf den Plattformen Twitch und Mixer, mit dem Ziel, Spenden für den Bunten Kreis e.V. zu sammeln. Der Stream findet zwischen dem 04. und 05. November 2017 von 12:00 Uhr bis 12:00 statt. Als zusätzlichen Anreiz zur Spende wurden von oben genannten Sponsoren Gewinne zur Verfügung gestellt, die unter allen Spendern verlost werden. Jeder, der in diesem Zeitraum spendet, nimmt - unabhängig von der Höhe der Spende - am Gewinnspiel teil. Ausschlaggebend für die Art des Gewinnes ist einzig der Zeitpunkt der Spende, die jeweiligen Spendenzeiträume werden in den Streams genannt werden. Außerdem gibt es Xbox-Gewinne exklusiv für Zuschauer über Mixer.com

Mitglieder und Kollegen von "Support Your Local Gaming Blog" ( SYLGB ) veranstalten an diesem Wochenende mit demeinen 24-stündigen LiveStream rund um Spiele, der zudem auch einen guten Zweck verfolgt. Hauptziel ist die Unterhaltung - geboten wird ein "ausgewogenes Programm mit Videospielen, Brettspielen, Talkshows" und mehr - das Zuschauer idealerweise zu einer Spende animieren soll. Der gesamte Erlös dieser Aktion geht an den Bunten Kreis e.V. , ein Verein der in erster Linie "schwer und chronisch kranke Kinder und Jugendliche und deren Familien" unterstützt. Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte an diesemabeinschalten (und spenden), wahlweise auf Twitch oder Mixer . Dank einiger Sponsoren gibt es während der Liveshow auch einiges zu gewinnen. Weitere Infos erhälst du auf der offiziellen Aid Raid Website